國民黨總統參選人韓國瑜角逐2020大選，選舉的操勞民眾都看得見，韓受政論節目專訪時就看得出相當疲憊，對此，國民黨前黨員李正皓指出，韓國瑜目前團隊的問題相當嚴重，人員青黃不接，過去國民黨內擅長選舉的人才都沒有進駐，這點令人相當擔憂。

李正皓在政論節目上表示，韓國瑜團隊現在是「四大皆空」，幕僚空、組織空、行程空、資源也空！他直指國民黨過去的競選團隊完全沒有加入韓陣營中，過去國民黨最擅長的組織戰在這次選舉中完全沒有出現！馬團隊、朱團隊裡面很不錯的操盤手通通都沒有加入選戰，這直接造成了韓國瑜如此艱難的局面。

韓國瑜昨日受政論節目專訪時，表現出相當疲憊的神態，不斷揉臉提神，李正皓表示，這對於韓國瑜的形象影響相當大，總統候選人的每一次曝光都相當於一次重要的形象管理，而讓韓國瑜以這麼不及格的形象露出，直批這完全就是管理團隊的失職！

(中時電子報)