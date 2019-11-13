張承中(阿中)與尹馨8日戀情在本刊鏡頭下曝光，兩人帶著尹馨姪女嗑鍋的畫面極度溫馨，隔日兩人仍依依不捨，繼續約會行程，9日約中午十二點，阿中獨自由尹馨家外出，到附近吃清粥小菜後又返回尹馨家，一待又是五個小時。

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到了傍晚六點，一輛白色轎車出現在尹馨家門口，車內除了阿中和尹馨，還有尹馨的弟弟、弟媳及兩個姪女，六人直奔海產店用餐。下車後，父愛噴發的阿中，還跟尹馨的姪女們玩得不亦樂乎，可見他已經成功打入尹家，受到親人認同。

阿中、尹馨和尹馨弟弟一家出門用餐，互動如同一家人。（圖／本刊攝影組）

眾人在七點半左右用完餐，「準姑丈」阿中抱著尹馨的姪女，非常親暱地離開餐廳，兩人還互相擠眉弄眼，表情逗趣。回到尹馨居住的社區時，阿中發現社區巴士正準備駛離，便依依不捨地上車回台北市，尹馨則是遠遠目送他離開，結束一整天的家庭聚會。但阿中回到台北後，沒有直接返家，而是轉往西門町中華路上的KTV赴約，展開單身男子的夜生活。

與尹馨的姪女玩耍時，阿中的笑容充滿濃濃父愛。（圖／本刊攝影組）

阿中與尹馨這段讓人想破頭也想不出關聯的「尹中戀」，在本刊的鏡頭下，少了阿中以往和女性約會時的火辣互動，反而有滿滿的溫馨感。

(中時電子報)