香港反送中示威行動延續超過5個月，警民衝突持續升溫，港警疲於奔命，港媒報導，香港政府最快本周將釋出首批特務警察協助警隊應付抗爭行動，據悉，這批特警將由80名懲教署飛虎隊成員出任。

反送中示威行動延燒，警民衝突加劇。

昨（12）日晚間，香港網友間流傳香港懲教工會接獲通知，指特首林鄭月娥已簽署命令，懲教署職員可自願擔任特別警察，參與駐守港府建築、押解及防暴工作，包括香港01、東網、《南華早報》等香港媒體稍後相繼證實，港府最快本周將釋出首批「特務警察」，協助港警防暴。

綜合港媒報導，這批特務警察將由素有「懲教飛虎隊」稱號的區域應變大隊成員擔任，總共80名，採自願形式參與。消息人士透露，這批菁英應變人員將不會站上第一線應對抗議人士，主要工作是駐守重要政府大樓、押解、防暴、處理突發事件等，預計特首林正月娥最快幾天內就會宣布消息。

香港懲教署區域應變隊成立於2016年9月，負責押解高風險囚犯及應付緊急事件，成員加入團隊前都須完成為期11周的戰術專業證書課程，包括專業戰術訓練、戰術導師培訓、槍枝使用，以應付香港監獄暴動等突發狀況，他們平常就會配備低致命武器，包含胡椒泡沫噴劑、伸縮警棍等，必要時也會配備電筒形胡椒珠發射器、手槍形胡椒珠發射器，另外還有可裝備催淚彈、橡膠子彈的防暴槍、布袋彈長槍，甚至是點38口徑手槍。

報導指，根據《公安條例》第40條，香港特首可授權警務處處長書面委任任何自願人士擔任特務警察，港府諮詢各部隊意見後，各部隊都有自願人士願意參與協助港警防暴工作，懲教署素有防暴訓練，因此成為首批特警部隊。

知情人士指出，反送中示威行動以來，區域應變大隊就曾在高風險時期駐守200處重要政府辦公室，當衝突升高時，這些隊員甚至曾被派上街抗暴。

港警表示，反送中衝突期間，約3萬名警察被迫長時間工作，首批特警出動，相信能減輕警方負擔。

(中時電子報)