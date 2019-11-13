國民黨不分區名單昨曝光，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文被排在前5名，主席吳敦義自列第8，名單引發議論。台北市議員游淑慧看完一夜未眠，她說「希望只是一場報派名單，難以置信！」這份名單讓人想問，2020到底為誰而戰？為何而戰？國民黨如何讓人期待寄托？

國民黨立委不分區安全名單排序依次為下：葉毓蘭、現任不分區立委曾銘宗、前立委李貴敏、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、學者李玉嬋、吳敦義、屏東縣黨部主委廖婉汝、前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光太太車宜靜、台南市黨部主委謝龍介。

台北市議員游淑慧說，希望只是一場報派名單，難以置信！昨晚媒體開始傳出一份國民黨不分區名單，陣容之誇張，讓許多支持者在群組中議論紛紛、不敢相信。許多人甚至猜想是媒體「假新聞」、「惡意抹黑」⋯

她表示，「我忍了一晚上，一早問羅智強，看到這份名單的感覺？對黨和選情的影響⋯結果原來他與我一樣，都幾乎一夜未眠。這份報派名單若屬實，很多人可能都會問：2020到底為誰而戰？為何而戰？國民黨如何讓人期待寄托？」

游淑慧說，在我們每天努力在媒體上與民進黨交戰攻防時；在韓市長夫婦時時被民進黨千刀萬剮的檢驗時；在區域立委日日天沒亮開始送車、夜深才疲累回家時；在全國韓粉支持者到處熱血相挺時⋯⋯

游淑慧質問「這份不分區名單是否真能配得上，上述這些所有努力不懈的同志？」125年了，作為百年創黨第一位自列不分區的黨主席，已是前無古人；若立下慣例，讓爾後黨主席都能依XXX的典範，用這條「保位捷徑」，自提不分區，自提親近人士同列不分區⋯⋯後果⋯想想都發寒。

游淑慧最後說，但願這份報派名單「純報派」「非真實」！天佑國民黨與韓國瑜吧！我們都需要更多的智慧與品德，失眠的夜晚，焦慮的2020！

(中時電子報)