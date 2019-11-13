嚴德發：新戰機成軍後 雙方戰機數量約2比1 10:142019/11/13 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德今在立法院備詢。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發在立法院表示，中國大陸的戰機數量約2000架，在當面部署約700架，當我新購66架F-16V成軍後，空軍有350架，雙方戰機數量約2比1。 嚴德發上午在立法院報告「新式戰機採購特別預算案」，作上述說明。報告中指出，面臨大陸軍事現代化的跳躍式成長，預判在116年我空軍現有機隊漸失優勢。 嚴德發同時表示，採購新戰機約需要107位飛行員，將先從四和五聯隊也抽掉。他說，新戰機在112年會先交2架，單座與雙座各1架。 (中時 ) #戰機 #數量 #空軍 #大陸 #採購 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商重新定位 首要探討內需市場 04:092019/11/10 焦點新聞 台籍人士繼承陸不動產 法律實務 04:092019/11/10 焦點新聞 第二屆上海進博會 累計意向成交增23％ 19:052019/11/10 財經 大陸內需市場衰退 強信-KY十月營收負成長 08:432019/11/11 財經 海巡烏坵掃蕩陸船 遇蛇行飆速拒檢 16:182019/11/11 社會 美F35單挑颱風戰機落敗 陸媒：遇殲20會敗更慘 22:312019/11/11 軍事 美軍售首批2架F-16V 民國112年交機測試 10:382019/11/12 政治 最新數據：全球圈養貓熊數量達600只 19:432019/11/12 兩岸 轟-6N助攻 陸空軍全球第3 04:092019/11/13 焦點新聞 解放軍開放自信 大展陸崛起 04:092019/11/13 焦點新聞 軍事熱門新聞 大錯特錯！澳坦承不該買F-35戰機 - 軍事 台空軍曾失之交臂 經典F4幽靈機即將全數退役 - 軍事 升級換代！陸殲16和飛豹同框 - 軍事 大陸推出鯊魚型水下無人機 潛游效率高 - 軍事 嚴德發：新戰機成軍後 雙方戰機數量約2比1 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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