國防部長嚴德發在立法院表示，中國大陸的戰機數量約2000架，在當面部署約700架，當我新購66架F-16V成軍後，空軍有350架，雙方戰機數量約2比1。

嚴德發上午在立法院報告「新式戰機採購特別預算案」，作上述說明。報告中指出，面臨大陸軍事現代化的跳躍式成長，預判在116年我空軍現有機隊漸失優勢。

嚴德發同時表示，採購新戰機約需要107位飛行員，將先從四和五聯隊也抽掉。他說，新戰機在112年會先交2架，單座與雙座各1架。

(中時 )