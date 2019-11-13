宋瑋莉。（許家寧攝）

基隆地產王爭議，民進黨議員鄭文婷、陳宜、張秉鈞今早在黨團舉行記者會，提醒宋瑋莉坐擁156筆地產，記得月底前要繳稅，猛酸「地產王宋瑋莉，記得要繳地價稅！」宋瑋莉痛批民進黨選舉選到沒人性，抄家滅族，連家人也都拉下水！

律師議員鄭文婷說，11月1日開始要繳納地價稅，宋瑋莉156筆地價稅單，千萬不要忘記繳納，如果不知道如何繳納，國稅局也有提供QRcode、以及apple pay、台灣pay等行動支付繳費；陳宜也提醒宋，稅額若超過2萬元的話，無法在便利商店代繳。

張秉鈞表示，11月30前請地產王宋瑋莉一定要準時繳地價稅，做好國民應盡責任，但市民更想知道的是，宋議員不管是從公公、老公到她，三代擔任議員如何快速累積財富，如果願意站出來教大家投資理財，盡早公布土地來源，相信市民更有興趣知道。

無聊至極，宋瑋莉說，每一筆土地都是繼承而來的，每筆土地都有合法申報，網路上都可以查，「難道繼承有罪嗎﹖」為什麼要被人霸凌成地產王、地產大亨，痛批立委蔡適應為了轉移潛艦園區就業問題、民進黨為了選舉，連她家人都無辜被拖下水。

宋瑋莉也質疑市長林右昌違反行政中立，竟然在網路群貼文散播地產王不實新聞，以行政資源，意圖使人不當選。林右昌則回應，只是在個人後援會群組內轉傳訊息，至於宋瑋莉過去的財產申報是公開的訊息，說清楚、講明白就好了，沒什麼不可告人的。

(中時 )