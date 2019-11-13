國民黨中常會13日將通過最後一波立委徵召名單，國民黨台中市黨部主委顏文正證實，副市長楊瓊瓔昨天已向市黨部申請參選第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委；中常會今日就會直接徵召。楊瓊瓔上午說，中常會於下午召開，她晚上會在個人臉書向大家報告。

台中市第3選區立委參選人，目前有現任立委洪慈庸、台灣民眾黨張睿倉，日前媒體報導，國民黨中央將徵召楊瓊瓔參選，副市長楊瓊瓔雖未正面回應，但鬆口表示「尊重黨的安排」。依國民黨內程序，楊瓊瓔若要參選立委，必須先向市黨部申請，市黨部報中央黨部提名小組審議後，再經中常會。

國民黨市黨部主委顏文正表示，楊瓊瓔已在昨下午提出申請，中常會今天就會直接徵召。民進黨市議員陳淑華、邱素貞，今天在市議會教育文化質詢時說，楊副市長是潭雅神史上最強的隱藏版立委候選人，下周總統、立委就是登記日子，楊副市長是否要參選？如要參選是要請假或請辭？

楊瓊瓔說，有關黨內徵召選立委一事，國民黨中常會今天下午召開公布下屆不分區立委提名名單，她會在中常會結束後，於個人臉書平台向市民報告結果；今天是市議會教育文化業務質詢，她做事情向來非常務實，希望以市政為重，擔任什麼角色一定全力以赴，謝謝議員及社會大眾關心。

(中時 )