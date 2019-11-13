張承中(阿中)與尹馨這段讓人想破頭也想不出關聯的「尹中戀」，連續在本刊的鏡頭曝光，年過40的兩人看不出熱戀激情，反而有種老夫老妻的FU，其實阿中雖然不是演藝圈人士，但一路以來情事都話題性十足。

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二○○七年，阿中與Selina相戀，期間數度分合；二○一○年他在S.H.E的演唱會上大膽告白，贏得眾人的祝福，兩人的感情也更加堅定。後來Selina因拍攝電視劇《我和春天有個約會》遇火吻，阿中仍守在她身邊，隔年十月三十一日步入禮堂。

從結婚前到離婚後，阿中傳出不少緋聞，感情生活一路被放大檢視。（圖／報系資料庫）

原以為王子跟公主的婚姻能圓滿長久，但二○一六年三月，阿中與Selina便宣布離婚，更爆出F奶小模卓苡瑄是兩人離婚的導火線，但當事人皆否認。二○一六年底，阿中又被媒體直擊深夜對女主播洪藜恩壁咚喇舌，但他以「酒後情緒容易放大」為由，撇清兩人關係。

主播洪藜恩曾被直擊與阿中深夜喇舌，新聞爆發後兩人急忙撇清。（圖／翻攝自洪藜恩臉書）

去年吳亞馨和阿中相約看電影，讓人驚訝阿中的交友圈非常廣闊。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）

到了二○一八年一月，阿中被拍到和吳亞馨約會看電影，讓人驚訝他交友廣闊的程度。由於前妻Selina得過金曲獎，新歡尹馨則拿過金鐘迷你視后、也入圍過金馬獎女主角，阿中算是另類集滿了台灣娛樂圈的「三金」。

撇開情史不談，其實阿中的事業成績也不俗，除了律師本業，還擔任璞園籃球隊領隊、電視電影《違反校規的跳投》的戲劇顧問等。近期他還幫歌手韋禮安處理與創片公司的合約問題，感情、事業兩得意，完全是人生勝利組。

(中時電子報)