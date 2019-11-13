元祖少奶奶安晨妤，和元祖食品少東張劭緯結婚13年，未料老公不僅被爆外遇多人，其中一名正是「大黑松小倆口」千金邱威樺，兩人偷歡影片及姦情照也隨之曝光，讓婚變傳聞鬧得滿城風雨。

根據《鏡週刊》報導，張劭緯與邱威樺兩人私訊曝光，多次吐露邱威樺對他而言是特別的人，碰到她之後心就被套牢，甚至埋怨「緣份為什麼要這樣安排」，此外偷情影片更隨之曝光，只見兩人到陽明山採海芋時，互動除了像熱戀中的男女之外，邱威樺更多次喊張劭緯「老公」，至於兩人激情忘吻的照片，可以看見照片由張劭緯自拍，並以不同角度吸吮邱威樺，看的是讓人臉紅心跳。

不過震驚的是張劭緯還和多名女子有感情糾葛，其中一名女子還是有夫之婦，兩人不僅常約會，還一同到日本出遊，此舉引發正宮安晨妤不滿，直接與該女子丈夫對質，另外張劭緯被爆有收集低胸辣照的癖好，有多張女子對著鏡頭擠出深邃事業線的照片，也讓這起家醜風暴持續擴大。

(中時電子報)