PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨不分區立委提名審核委員會12日召開會議，目前確定推派前警大教授葉毓蘭列不分區第1名，黨主席吳敦義則自列第8名。外界對吳的名次非常不滿，認為有自肥又沽名釣譽嫌疑。網友直言，只要百萬鋼鐵韓粉政黨票不投國民黨，吳就有可能落選。

安全名單排序依次為下：葉毓蘭、現任不分區立委曾銘宗、前立委李貴敏、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、學者李玉嬋、吳敦義、屏東縣黨部主委廖婉汝、前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光太太車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商聯合總會名譽總會長吳松伯太太溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美、學者江岷欽。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜要拿幾票，吳敦義才會落選？》，寫道：「2016年總統大選，朱立倫得票率31趴（%），國民黨政黨票得票率26趴，不分區當選席次11席。這次吳敦義排不分區第8，如果吳敦義落選，韓國瑜就能理所當然當上黨主席；那麼韓國瑜要拿幾票，政黨票才會剛好只上7席？」

文章一出，迴響熱烈。網友們紛紛回應：「不可能，第八一定上」、「12以後都要抖了」、「龍介12不知道有沒有機會」、「低於朱立倫上一屆」、「上次國民黨328萬、11席、26.91%，同比例8席要低於238萬。如果1300萬票，等於韓國瑜只拿到18%，應該是不可能，蔡英文跟宋楚瑜要吃完82%也太扯」。

不僅如此，更有人直言：「百萬鋼鐵韓粉不投國民黨政黨票是有可能，不然吳（指吳敦義）是穩上的。」也有網友表示，已聽到許多韓粉對不分區名單不滿，甚至號召總統票投韓國瑜、政黨票不投國民黨。

(中時電子報)