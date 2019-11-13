海巡署南部分署第五岸巡隊東港安檢所安檢人員於昨〈12〉日晚間10時48分，突然聽見安檢所對岸防波堤上傳來陣陣呼救聲，隨即尋聲馳赴現場，當場發現南堤紅燈塔前方海面發現有一對男女於海上載浮載沉，立刻通知東港消防分隊及東濱派出所員警，合力進行救援，終於順利將落害的民眾救起，可惜女子已無生命跡象，男方則無生命危險。

第五岸巡隊東港安檢所安檢人員於昨(12)日晚間10時48分，忽聞安檢所對岸傳出呼救聲，隨即由所長帶隊趕往現地馳援，經現場會同東港消防分隊及東濱派出所等單位協尋後，於南堤紅燈塔前方海面發現水中有一對男女於海上載浮載沉，經現場救援協力下，在11點左右陸續將落水民眾救起，其中救起時男性民眾意識清楚無生命危險，惟女性已陷入昏迷疑無生命跡象，轉由東港消防分隊將2人後送至輔英醫院就醫，不幸的是，女性民眾經搶救仍回天乏術，全案後續由東濱派出所辦理調查事宜。

(中時電子報)