新北市目前規畫16座大型運動中心，已啟用13座，為讓運動更便利，新北市府將利用餘裕空間、公益捐贈空間，打造運動據點，讓運動中心更深入社區，偏鄉地區則設置運動天幕，讓運動更風雨無阻，預計4年內要增加34處。新北市長侯友宜說，希望讓更多人運動，把「哩呷飽未？」問候語改為「哩運動未？」。

新北市教育局長張明文今在市政會議專案報告指出，國民運動中心設計為大量體的新建築，但新北運動聚點則是利用既有空間，在都會型行政區設置100至300坪的健身中心，內容以民眾使用率最高的健身房、韻律教室及飛輪教室為主，委託專業團隊經營管理，開創多元運動服務。

張明文說，而偏鄉地區，則配合地方需求設置運動天幕，類似風雨球場概念，瑞芳、深坑地區今年底即將完工，將提供民眾運動新選擇。

張明文說，4年內運動據點與天幕至少新增34處，市府也將持續盤點資源，創造更多運動空間，讓民眾處處可運動，打造新北運動城市。

張明文說，目前板橋第一運動場的運動據點已在11月3日開幕啟用，接下來新莊勞工中心、中港大排願景館等都會陸續成立據點。

張明文說，運動中心2.0計畫，就是希望打造更年輕、更普及、更貼近，希望達到社區每四人就有一人使用運動中心的目標，未來還會有校園健身房，讓12歲以上學生，可以從小培養健身習慣。

侯友宜表示，運動是健康的基礎，新北市規畫16座國民運動中心，已經啟用13座，11月底林口國民運動中心即將營運，明年還有五股及新店國民運動中心將陸續啟用，累積服務近4500萬人次，是全台國民運動中心使用率最高，也是市民施政滿意最高的一項。

侯友宜說，大型運動中心發展接近飽和，運動中心2.0計畫，就是以「新北運動聚點」為品牌，打造運動的歡聚空間，推廣運動更年輕化、更普及化。

(中時 )