尹馨剛出道時曾有過大膽性感演出，但目前手握三座金鐘獎、一座台北電影獎影后，演技早已受到肯定，不只事業順遂戲約不斷，感情生活也精采萬分。二○○○年，尹馨情定大她八歲的元大集團二少馬維辰，相戀三年後，因男方家人反對而分手；二○○六年她與立委林進春之子林益邦交往，最後仍無疾而終，這兩段也是尹馨少數承認的戀情。

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二○一四年，尹馨被媒體目擊與已婚導演范揚仲多次約會，導演還直奔她家，但尹馨經紀人澄清兩人「純粹是工作夥伴關係」。同年尹馨與年長她十二歲的文創大叔Edison交往，兩年後也告吹，接著就爆出她和鄭人碩因合作《川流之島》拍出感情，但被尹馨嚴正否認。

尹馨曾與合演《川流之島》的鄭人碩傳出戀情，但她嚴正否認。（圖／報系資料庫）

出道時拍過清涼寫真的尹馨，一路走來努力轉型，雖然事業有成，但終究因早年的形象而難入豪門。很喜歡小孩的她，不諱言身邊雖桃花不斷，但現在生活的樂趣就是照顧兩個姪女，也不排除認養小孩。

二○○六年尹馨曾與林益邦交往，是她少數公開承認的戀情。（圖／報系資料庫）

元大二少馬維辰曾與尹馨交往3年，最終因男方家人反對而分手。（圖／報系資料庫）

今年九月，尹馨曾透露「有對象、戀人未滿」，指的應該就是張承中，沒想到才兩個月，兩人不但「戀人已滿」，還受到家人認可，愛火著實燒得又快又猛。

(中時電子報)