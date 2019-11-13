針對中共十九屆四中全會決定專條闡述「堅持完善一國兩制制度體系，推進祖國和平統一」，大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸將堅持寄希望於台灣人民的方針，團結和依靠台灣同胞，擴大民間交流，拉近心理距離，實現心靈契合，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

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馬曉光今在國台辦記者會上指出，中共的十九屆四中全會審議通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，把「堅持和完善一國兩制制度體系，推進祖國和平統一」作為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這一全黨重大戰略任務的重要組成部分，明確新時代堅持和完善一國兩制制度體系、推進和平統一的目標任務，充分彰顯堅持一國兩制、推進祖國和平統一的強大制度優勢，為新時代推進祖國和平統一進程提供了堅實的制度保障。

馬曉光表明，將堅持以人民為中心的發展思想，從台灣同胞尤其是基層民眾的現實需求出發，持續完善促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。繼續在更大範圍、更寬領域為台灣同胞來大陸學習、生活、工作、創新創業提供同等待遇，為台胞台企廣泛參與大陸經濟建設，率先分享大陸發展機遇創造更加有利條件。

馬曉光還稱，大陸將積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，並在推動兩岸應通盡通、福建沿海地區同金門馬祖「小四通」等方面加強頂層設計，出台相關政策。

馬曉光強調，大陸將堅持寄希望於台灣人民的方針，一如既往地尊重、關愛、團結和依靠台灣同胞，擴大民間交流，增進相互理解，拉近心理距離，實現心靈契合，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

(中時 )