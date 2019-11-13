23歲湯男酒商疑因不滿熱炒店家不願購買自家酒類商品，12日晚間 10時許率6位友人持棒球棒、木棍等毀損新北市淡水區北新路一間熱炒店，店內各項設備全被砸毀，店家損失慘重。警方表示，獲報後立刻循線追查，已逮捕23歲湯男及3名砸店同夥，將擴大追緝其他3名犯嫌到案。

據了解，湯男及25歲李姓男子是淡水區酒商，2人結伴於11日晚間至北新路熱炒店推銷自家酒類商品，店家因有固定廠商配合委婉拒絕，湯男及李男事後越想越生氣，12日晚間10時許又約5位友人，持著球棒、木棍等物猛砸熱炒店，造成店內桌椅、冷藏櫃等各項設施毀壞，店家損失慘重，一干人等砸完店後，隨即騎乘機車一哄而散。

淡水水碓警方表示，獲報後迅速派員循線調查，在案發地點不遠處，攔查到湯男，另又查獲李男及22歲黃姓、翁姓同夥到案說明，訊後將4人依毀損及社維法移送偵辦，警方將持續追查另外3名同夥到案。

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(中時 )