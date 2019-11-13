楊瓊瓔要選了！國民黨第3區（潭子、大雅、神岡、后里）立委參選人選終於出爐，國民黨台中市黨部主委顏文正13日表示，國民黨中央黨部提名小組徵召台中市副市長楊瓊瓔，由地方黨部徵詢，楊瓊瓔以「順利應民意、配合黨的方向」接受徵召參選，今天下午國民黨中央今天將舉行立委登記最後一波審議徵召立委人選的中常會，市黨部透露，楊瓊瓔以市政為重，朝請假不請辭方式，將在競選活動10天前請假投入選舉。

台中市第3區洪慈庸的對手一直以楊瓊瓔為對手，但楊遲未公開表態，今天答案明朗化，中央黨部已經提名小組提名徵召楊瓊瓔，代表國黨參選第三選區。

顏文正表示，楊瓊瓔在地方期待下「順應民意」參選立委，擔任五屆立委之後，輔選市長盧秀燕順利當選，這幾個月來為地方建設服務，大家看得見，地方選民都感受楊的努力和付出。

楊瓊瓔日前已鬆口「配合黨的方向」，顏文正強調，楊參選是順應民意，應會在競選活動開始前10天請假，楊心在市政，雖然投入選舉，以不影響市政為重。

至於楊瓊瓔與無黨籍洪慈庸二度對決，顏文正強調，楊在基層服務多年，基層都深深希望她回來，很多人都感受「新的來，才知道舊的好」，有信心贏得勝選。

(中時 )