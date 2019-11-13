張承中雖然與Selina有過一段婚姻，但兩人沒有誕下愛的結晶，如今本刊直擊他與尹馨陷入熱戀，還一起接尹馨的寶貝姪女下課、吃飯，感情親如家人，尹馨曾透露現在生活的樂趣就是照顧兩個姪女，個人網站上也常PO出曬娃天倫照，不少未婚女星也被親友生下的小寶寶收服，成了曬娃狂魔。

CTWANT 》「尹中戀」曝光！ 直擊張承中穩交尹馨家人認證

田馥甄被封為演藝圈「黃金剩女」，但其實超愛小孩，曾大露素顏放上她休假陪朋友小孩玩樂的照片，更是身為好姊妹陳佳樺兒子勁寶的乾媽，透露自己手機桌布都是滿滿勁寶照片、常去探視乾兒子，還曾因聽到他清楚叫出「甄甄阿姨」而樂到眼眶泛淚。

郭雪芙透露想要33歲生小孩、甚至不排斥領養小孩，曾親入產房陪伴表妹，不但當攝影師拍下生產過程、還身兼「剪臍帶」的重任，至此讓她成了曬娃一族，曾帶著親人的小孩出遊，連餵奶姿勢都非常熟練。

王心凌的曬娃對象算是女藝人中數一數二，個人網站上常見她逗弄小孩的照片，對象除了自己的親姪女，還有水蜜桃姐姐朱安禹、徐若瑄等好友的小孩，堪稱孩子王，曾PO出她抱著剛出生的姪女照片，被粉絲敲碗要她早日找個好歸宿生下自己的寶寶。

(中時電子報)