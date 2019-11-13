甜點：萬丹紅豆泥、綠豆、布丁豆花、乳酪脆餅，結合中西式甜點，為這場家宴畫上美麗巨點。（馮惠宜攝）

台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳從即日起到12月4日推出「秋豐。盛宴」，以國產雜糧入菜。（農糧署提供／台中馮惠宜傳真）

當義式料理遇上國產雜糧，會迸出什麼樣的火花？台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳、行政院農業委員會農糧署、台中市東勢區農會合作將國產小麥、蕎麥、紅薏仁、胡麻、紅豆、油茶及台灣藜等優質雜糧，以義大利烹調手法設計出一道道特色料理。

台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳主廚團隊延續義大利烹調精神，採用農場到餐桌概念打造餐廳，期許創作一個百分之百取自當地食材的菜單，從即日起到12月4日推出「秋豐。盛宴」運用台灣在地生產的雜糧，融入餐桌美饌，讓消費者共享當地當季大地的滋味。

「秋豐。盛宴」以大雅紅薏仁作為前菜、用雲林甜玉米熬製義式玉米濃湯、用台中東勢生產茶油取代橄欖油並搭配在地柿子做成柿子茶油醋，在主食部分有彰化蕎麥做成的義式蕎麥麵、台南胡麻入菜的野菇燉飯，此外，甜點、飲料也使用屏東萬丹紅豆做成布丁豆花、大雅小麥做的乳酪脆餅，以及臺東臺灣藜調製的茶飲等，每道都是主廚別出心裁設計研發的料理佳餚。

農糧署表示，為減少水稻面積及復興國產雜糧產業，該署自105年起推動「大糧倉計畫」輔導農友轉作雜糧，生產多元且具本土特色風味的國產雜糧，產品品質較進口雜糧來得新鮮、安全、可追溯、非基改及低碳哩程，也邀請國人一同支持在地農業。

(中時 )