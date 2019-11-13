大陸推出對台26條措施，引發民進黨政府大加批評，甚至借此操作「亡國感」，大陸國台辦發言人馬曉光今在國台辦記者會上表示，民進黨當局應該把台灣同胞的冷暖疾苦放在心上，不要用一種泛政治化的觀點來進行解讀，甚至對台灣同胞進行恐嚇、懲罰，這樣做不符合民心；人民的利益和民心所向才是最大的政治。

馬曉光指出，大陸出台進一步促進兩岸經濟文化交流合作的「26條措施」，旨在貫徹習近平總書記1月2日重要講話精神，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，讓更多台灣同胞能率先分享大陸發展機遇，為台胞台企提供更多的同等待遇。

馬曉光稱，「26條措施」措施宗旨與「31條措施」一脈相承，都是在對台工作中貫徹以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞的生動體現。

馬曉光直言，「26條措施」都是「真金白銀」的措施，給台灣同胞帶來更大的發展機遇，更大的利益福祉，這對增進台灣同胞的利益來說是一件好事。民進黨當局應該把台灣同胞的冷暖疾苦放在心上，不要用一種泛政治化的觀點來進行解讀，甚至對台灣同胞進行恐嚇、懲罰，這樣做不符合民心。如果真要搞政治操作的話，他們應該懂得，人民的利益和民心所向才是最大的政治。

(中時 )