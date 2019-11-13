張承中2011年迎娶聲勢如日中天的Selina後備受外界注目，對他而言壓力不小，兩人離婚後仍保持友好關係，張承中單身後爆出不少桃花，都是跟演藝圈有關，如今本刊直擊他情定尹馨，還獲得尹家人認可，或許有可能梅開二度迎娶這位影后級女星，不少人雖然不是藝人身分、但卻娶了女明星，即使離婚後再娶，也還是跟演藝圈脫不了關係，不知是就愛女藝人、還是跟這圈子磁場特別合。

CTWANT 》「尹中戀」曝光！ 直擊張承中穩交尹馨家人認證

節目製作人孫樂欣2008年與馮媛甄在美國祕密結婚，但4年後即分手收場，直到2014年再娶鍾欣怡，現育有一子一女，馮媛甄也於2015年嫁給霧峰林家第10代傳人、外傳身家約30億台幣的賽車手林帛亨，各自家庭婚姻幸福。

賈靜雯2005年挺肚下嫁小她2歲的孫志浩，婚後生下女兒梧桐妹，但婚姻僅維持5年就告吹，孫志浩2016年再娶名模林若亞、賈靜雯也嫁給修杰楷生下兩名女兒，今年梧桐妹畢業，孫志浩與賈靜雯、修杰楷同框畢業典禮，讓外界一片讚聲。

老虎牙子執行長林志隆1994年迎娶戲劇圈當紅女星戈偉如，兩人育有一子，但僅維持4年就離婚，直到2016年再婚小他24歲的劉伊心，去年底宣布懷孕5個月，一度傳出戈偉如所生的兒子心生不滿。

(中時電子報)