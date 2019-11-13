金泰希產後40天就恢復好氣色。(圖／翻攝自新浪娛樂)

金泰希依舊氣質出眾。(圖／翻攝自微博)

南韓第一天然美女金泰希，和天王Rain婚後育有1女，今年9月喜迎二女兒出生，一家四口幸福和樂，現重心多放在家庭上的金泰希，日前傳出將復出拍戲，時隔5年重返螢光幕，讓粉絲相當期待，近日她產後40天的影片曝光，狀態好到讓網友都看傻了。

金泰希婚後就較為低調，重心多放在家庭上，而升格2寶媽的她，除了皮膚照樣Q彈白皙，身材也和產前一樣苗條，完全不像生過，近日更有她產後40天和美妝博主拍得影片流出，才1個多月就迅速恢復好狀態，臉色紅潤氣色佳，依舊氣質出眾，讓網友都驚呼「不愧是韓國第一美女」、「太瘦太美了」。

而金泰希也透露，她和Rain都希望二女兒長得像媽媽，所以不斷禱告，結果願望成真，女兒不僅外貌連個性都和媽媽相似，將來必然也是個大美人。據悉，金泰希在做月子其間，就會做瑜伽來恢復身材，難怪產後才40天，就如此纖瘦美麗。

(中時電子報)