勇士今天宣布史提芬柯瑞的妹夫達米安李因為右手掌骨折，將缺陣至少兩周。如今的勇士傷兵滿營，本季恐不樂觀。
達米安李是在昨日與爵士之戰中受了傷，今天經過核磁共振檢查後確定是右手第四掌骨挫傷，未來兩周無法出賽。
如今的勇士可說是無用武之兵，尤其是先發五人都先後受過傷，史提芬柯瑞、克雷湯普生、魯尼至今仍在傷兵名單，卓雷蒙格林與羅素只能苦撐。
勇士總教練科爾無奈表示，球季才剛開始，就碰到傷兵一連串這種情況，真是前所未見，但我們仍會勇往直前，不會就此潰敗的。
(中時電子報)
勇士今天宣布史提芬柯瑞的妹夫達米安李因為右手掌骨折，將缺陣至少兩周。如今的勇士傷兵滿營，本季恐不樂觀。
達米安李是在昨日與爵士之戰中受了傷，今天經過核磁共振檢查後確定是右手第四掌骨挫傷，未來兩周無法出賽。
如今的勇士可說是無用武之兵，尤其是先發五人都先後受過傷，史提芬柯瑞、克雷湯普生、魯尼至今仍在傷兵名單，卓雷蒙格林與羅素只能苦撐。
勇士總教練科爾無奈表示，球季才剛開始，就碰到傷兵一連串這種情況，真是前所未見，但我們仍會勇往直前，不會就此潰敗的。
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