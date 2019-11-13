勇士今天宣布史提芬柯瑞的妹夫達米安李因為右手掌骨折，將缺陣至少兩周。如今的勇士傷兵滿營，本季恐不樂觀。

達米安李是在昨日與爵士之戰中受了傷，今天經過核磁共振檢查後確定是右手第四掌骨挫傷，未來兩周無法出賽。

如今的勇士可說是無用武之兵，尤其是先發五人都先後受過傷，史提芬柯瑞、克雷湯普生、魯尼至今仍在傷兵名單，卓雷蒙格林與羅素只能苦撐。

勇士總教練科爾無奈表示，球季才剛開始，就碰到傷兵一連串這種情況，真是前所未見，但我們仍會勇往直前，不會就此潰敗的。

(中時電子報)