眾所矚目的立院審查F-16V「中央政府新式戰機採購特別預算案」上午登場。空軍參謀長劉任遠答詢立委時表示，估計25年要花費940億左右的維持保養費用，目前將維持2年的備料，全案在2026年以後才會編列正常預算。嚴德發表示，美國政府已經保證會達成目標。

嚴德發也對立委說明目前兩岸軍機戰力差異。嚴德發說，目前大陸對我國當面約部屬700架戰機，我國新一批F-16V戰機回台後，雙方數量比約達到2比1，加上我國防空飛彈以及聯合作戰、聯合防空等武力嚇阻，不會產生戰力間隙。

(中時電子報)