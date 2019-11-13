F-16V維持保養費 25年需940億 10:392019/11/13 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 F-16V回台後將可彌補我方與大陸空軍間的戰力差距。(中時資料庫) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 眾所矚目的立院審查F-16V「中央政府新式戰機採購特別預算案」上午登場。空軍參謀長劉任遠答詢立委時表示，估計25年要花費940億左右的維持保養費用，目前將維持2年的備料，全案在2026年以後才會編列正常預算。嚴德發表示，美國政府已經保證會達成目標。 嚴德發也對立委說明目前兩岸軍機戰力差異。嚴德發說，目前大陸對我國當面約部屬700架戰機，我國新一批F-16V戰機回台後，雙方數量比約達到2比1，加上我國防空飛彈以及聯合作戰、聯合防空等武力嚇阻，不會產生戰力間隙。 (中時電子報) #戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》拚國政選「國政」 韓國瑜宣布：張善政擔任副手！ 10:352019/11/11 政治 年底前交付首架！俄蘇-57戰機量產了 10:572019/11/11 軍事 鄭文燦：韓對國政生疏 國政配嘟嘟好 18:362019/11/11 政治 美F35單挑颱風戰機落敗 陸媒：遇殲20會敗更慘 22:312019/11/11 軍事 伴國博 看中國 專列運五千年文明 04:102019/11/12 話題觀察 美軍售首批2架F-16V 民國112年交機測試 10:382019/11/12 政治 F16V採購案 蘇揆稱證明一件事 12:402019/11/12 政治 為何買F-16V？國防部報告曝光 14:532019/11/12 軍事 嚴德發：新戰機成軍後 雙方戰機數量約2比1 10:142019/11/13 軍事 大錯特錯！澳坦承不該買F-35戰機 10:292019/11/13 軍事 政治熱門新聞 韓與他驚天一抱 網：民調將漲10％ - 政治 才貌雙全！張善政太太驚人背景曝光 - 政治 看完國民黨不分區...網友群情激憤：竟沒她和趙少康？ - 政治 不分區名單像惡夢 游淑慧一夜難眠難以置信 - 政治 不是吳敦義？藍不分區名單 網爆怒：這人引全黨反彈！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。