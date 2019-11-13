大陸推出對台26條措施，其中寫明台灣民眾可向大陸駐外使館申請領事保護及旅行證件，大陸國台辦發言人馬曉光今在國台辦記者會上表示，維護台灣同胞在海外的合法正當權益是大陸義不容辭的責任，並直言民進黨當局還要還要風言風語、橫加指責，是目無百姓的言行

馬曉光指出，台灣同胞是我們的骨肉兄弟。維護台灣同胞在海外的合法正當權益是我們義不容辭的責任。回顧一下近幾年，當利比亞發生戰亂的時候，當紐西蘭發生地震的時候，當日本發生洪水災害的時候，台灣同胞生命財產安全受到威脅，孤立無援，甚至走投無路，伸出援手對於我們來說責無旁貸。同胞同胞，一奶同胞，這就是同胞的含義。

馬曉光稱，同樣，當台灣同胞在海外旅遊、留學、生活、就業遇到證件丟失的困難，我們駐外使領館也會理所應當地為他們提供幫助。面對這樣的同胞救助之舉，民進黨當局還要風言風語、橫加指責。

馬曉光批評，民進黨當局心裡還有沒有台灣民眾的利益？當然，他們這種目無百姓的言行是一貫的，一點也不奇怪。大陸維護海外同胞權益的工作也不會因此而停止，今後還會做得更好、更努力。

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(中時 )