蔡英文總統日前出席全國醫師後援會誓師活動時，點名在場有無北榮醫師，今在立院引起委員王育敏詢質，認為以總統高度如此點名，造成醫界心理壓力，引發寒蟬效應，是政治干擾。衛福部長陳時中緩頰表示，蔡總統當天是想念北榮醫師。王育敏進一步追問，接下來如果有護理界後援活動，蔡總統還要再點名嗎？陳時中說：「再怎麼想念，也不能公開說了。」

立法院衛環委員會今邀請衛福部進行推動分級醫療、居家醫療照護整計畫等報告。立委王育敏指出，日前蔡總統出席全國醫師後援會誓師活動點名北榮十分不當，陳時中表示，主要因為在誓師大會之前，蔡總統參加了北榮六十周年慶祝大會，當天看在場都是白袍醫師，點名是因為想念北榮醫師。

王育敏接著說，以總統這樣的高度被點名，相信北榮醫師不會覺得被想念，而是感到心理壓力很大，進而引發寒蟬效應，北榮是公家機關，本就應保持中立，君無戲言，蔡總統不能這樣開玩笑。

今擔任衛環委員會主席同時也是醫師公會全聯會理事長邱泰源補充表示，蔡總統跟北榮關係感情很好，因為後援會誓師活動報名很熱烈，一下就爆滿，很多醫院沒受到邀請，主辦單位已經道歉。

(中時 )