梨山甜柿已經成熟，高齡90歲的空軍楊賜詩爺爺在梨山的環山部落種甜柿將近40年，因為他對有機的堅持，友善大地又健康的甜柿，每年都豐收將近10萬斤的產量，除了市場銷售外，老爺爺還特別留了幾株不套袋，留給山上的松鼠、猴子、小鳥吃，保持大自然的平衡。

「沒有人能帶走任何身外之物，但你可以帶走一生的感動及無憾的喜悅」這是在梨山的環山部落，高齡90歲的空軍爺爺看著幾棵未套袋的卻結實累累柿子樹，語重心長說的話；接著爺爺馬上興奮的說，這些未套袋的柿子是特地留給小鳥和猴子吃的…

梨山柿子澄黃採收的季節。(圖/洪勝雄提供)

梨山「環山部落」是位在1760公尺的山區終年雲霧繚繞遍植水蜜桃甜柿高經濟水果，尤其是秋天甜柿成熟時，滿山遍野白色的套袋掛在樹上 有著另一種點點秋雪的風情； 90歲的空軍爺爺，53歲時空軍少校退伍後，就來到了這個充滿秋雪的環山部落，用盡退休金買了10公頃的土地，種植梨子、甜柿、高麗菜等農作物，一待就將近40年，他深愛著上梨山這個好山、好水、好地方，即使孩子們都已長大搬到大城市居住，他仍然一直住在山上，悉心照料;守護著這片他此生最愛的土地。

準備開始在山上開始耕種時，空軍爺爺不斷問著自己，到底要怎麼耕種？就在整好地的一天夜裡，坐在屋前，山裡的蟲鳴蛙聲，喚醒了爺爺想起小時候在農家裡「作田」的時光的記憶，那時候沒有農藥、化學肥料…可是農作物一樣會成長，那時無論稻米、青菜、水果都有著濃濃的菜根香氣，可是現在市場賣的農作物雖然大又漂亮，可是不但索然無味，有時還會伴著化學味道，更嚴重的是，田裡的動物變的很少；突然間爺爺領悟到了，他要以維護大地及消費者的健康的有機耕作方式經營這片土地，以愛護我們的土地環境以及動物生態；於是毅然報名了中興大學第一屆的有機班，他總是得意洋洋地將有機先驅這件事掛在嘴邊。

高齡90歲的空軍楊賜詩爺爺在梨山的環山部落種甜柿將近40年。(圖/洪勝雄提供)

空軍爺爺的農夫生涯，因為從小喜歡田園生活，早在退伍前就時常往返於梨山之間。從職業軍人退伍後正式全心投入有機種植，並於1998年參加中興大學所開設的「第一屆有機農作物病蟲害管理訓練班」，當時的通訊錄爺爺至今都保存的完好無缺，甚至能準確地說出自己在第14頁由，此可見，爺爺相當重視這門課程，所以把相關物件都當作珍寶悉心的保存著。

將近40年來，他堅持不使用化學肥料、農藥、除草劑等對大自然環境有害的物質，種出讓人們吃得安心、健康的水果。爺爺的的柿子果園是長滿雜草、南瓜葉和南瓜，他用著永續的方式在經營他的果園，就像在經營他的生命一樣。柿子園地上隨處可見到一粒粒成熟的大南瓜，之所以讓甜柿與南瓜共生，是利用南瓜葉有遮蔽土壤的特性，能夠減少雜草的生長，但每次整理起來還是需要耗費非常大的心力及時間，柿子園裡除了茂盛的南瓜，還有許多大大小小的昆蟲蚱蜢、天牛、蜜蜂、蝴蝶充滿生機。

台灣11月就是柿子澄黃採收的季節，雖然是有機栽種(目前是有機轉型期)，因為永續的經營，軍爺爺有機收成依然豐碩，每年都有將近有10萬斤的甜柿，銷售反而成了另一個難題。

空軍爺爺有機收成依然豐碩，每年都有將近有10萬斤的甜柿，銷售反而成了另一個難題。(圖/洪勝雄提供)

新北市政府農業局簡任技正洪勝雄說：吳淑貞夫婦是新北市雙溪有機產銷班成員，他們事業經營有成想起辛勤的有機農民，因此創設了「好食好食」有機店，協助有機農銷售農產品，3年來他們親自前往梨山，瞭解種植過程，甚至為節省成本準備親自動員員工幫忙包裝甜柿，這就是企業回饋社會責任，希望能透過大家共襄盛舉購買品嘗甜美的有機甜柿，在心中甜滋滋的心情下，傳遞空軍爺爺照護大地的理念。

(中時電子報)