在昨日一份曝光的疑似國民黨不分區立委名單中，國民黨主席吳敦義名列不分區第八名，引來各界非議，台北市議員羅智強上午舉行記者會表示，這份名單「他不意外，但比他的不意外還意外」，他呼籲吳敦義應把自己排到不分區安全名單邊緣的第15名，也希望中常會不要通過這份名單。如此名單屬實，他晚上6點就要去中央黨部「烏鴉夜諫」。

羅智強表示，昨晚看到媒體披露的國民黨不分區名單，他幾乎一夜未眠。他認為，為了國民黨好，也為了吳主席好。我還是要再呼籲吳主席能懸崖勒馬，把自己排到不分區安全名單邊緣的第15名，也希望中常會不要通過這份名單。

他分析，根據參與多次立委選舉經驗來看，這份名單不但會讓國民黨的不分區立委掉2至4席，也會對國民黨的總統大選、區域立委選舉帶來負面衝撃。韓國瑜選情已備極艱辛，黨高層豈能趁著前方吃緊，而在後方緊吃？

他強調，對吳主席列名第15的建議，真的不是和吳敦義過不去，而是真正的為吳好。因為不分區若能拿到15席，就代表國民黨國會有極大機會過半，吳主席不但可以進立法院，再去選立法院長，正當性十足，風風光光，名正言順。

羅智強表示，若不分區拿不到15席，代表國民黨立委選舉過不了半，屆時即使吳敦義放不分區第一名，外界也會質疑他的正當性，而且他只能當一個陽春立委，他是卸任副總統，何必為一個陽春立委，自損高度？

羅智強說，如果中常會仍通過了這一份會重創國民黨選情的名單，今晚六點他將到中央黨部「靜坐夜諫」。用一個人的靜坐，再當一次烏鴉，呼籲吳敦義與中常委回心轉意。

(中時 )