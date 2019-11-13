針對陸媒提問，廣大台胞台商希望能夠延長春節加班機的執行期間，但卻遭到台灣拒絕，引發阻撓台商返台投票的聲浪，大陸國台辦發言人馬曉光今在國台辦記者會上表示，對於民進黨當局枉顧民眾的訴求，漠視台胞返鄉需求的做法，我們確實感到很不理解。希望他們多聽聽台商台胞的反映，拿出符合民眾期待的態度和做法，不要再蓄意設置障礙，影響廣大台胞順利返鄉。

【LIVE】國台辦新聞發布廳舉行例行新聞發布會

馬曉光指出，最近全國台企聯和有關地區的台商協會向民航部門提出，鑒於明年春節前夕恰逢兩項選舉，屆時有大批大陸台胞往來兩岸，希望能夠延長2020年春節加班機的執行時間，以充分滿足台胞返鄉的要求。

馬曉光稱，全國台企聯及廣大台胞提出的延長2020年春節加班機執行時間的建議合情合理，大陸也願意盡最大努力提供協助。儘管春運是大陸航空運輸最繁忙的時候，大陸民航主管部門仍然克服困難，積極回應台胞訴求，鼓勵兩岸航空公司為台胞返鄉提供各種便利。同時多次就適當延長春節加班機的執行時間問題與台灣方面溝通。

馬曉光稱，據瞭解，台灣民航主管方面已經明確拒絕了延長春節加班機執行時間。對於民進黨當局枉顧民眾的訴求，漠視台胞返鄉需求的做法，大陸確實感到很不理解。希望他們多聽聽台商台胞的反映，拿出符合民眾期待的態度和做法，不要再蓄意設置障礙，影響廣大台胞順利返鄉。

(中時 )