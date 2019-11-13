糖尿病友持醫師開立轉診單至新北市相關合約眼科院所檢查，即可享免掛號費及好禮。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

根據統計，每4位糖尿病友就有超過1位視網膜病變，失明率更是常人的25倍，新北市府推動「糖友護眼專案」，即日起至12月31日，只要持醫師開立的轉診單至83家合約眼科院所檢查，即可享免掛號費及限量精美好禮1份，預計將有21萬人次受惠。

糖尿病是國人十大死因之一，每年有近萬人因糖尿病死亡，國健署統計，全國約有2百多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5千名的速度持續增加。

衛福部2017年統計，糖尿病人視網膜病變盛行率達26.5％，且10年後上升至60％，20年後更攀升至90％，但糖友們應定期做的四項檢查中，新北市檢查率僅34.3％，將失明暴露在風險之中。

新北市衛生局長陳潤秋表示，由於糖尿病初期無明顯症狀，但隨著病程不知不覺惡化，血糖會逐步侵犯全身大小血管、神經及器官，除了會有截肢、洗腎等不可逆的病程，還會進而破壞視網膜血管，導致視網膜病變，常見的症狀有眼前出現浮動的黑點、視力下降，嚴重時，視網膜甚至剝離而終至失明。

陳潤秋說，糖尿病友應每年接受「眼底視網膜」檢查一次，若能早期發現給予治療，可延緩惡化並保留或改善視力，新北市衛生局與83家合約眼科院所建構「新北市糖尿病照護網」，糖友只要持醫師開立的轉診單，就可前往合約眼科院做眼底鏡檢查。合約院所相關訊息，請上衛生局官網查詢。

另針對偏鄉病友，新北市提供醫療巡迴車服務，為全國首部專為糖尿病個案設計的巡迴車，除有電腦驗光機、氣動式眼壓機、眼底鏡等精密儀器外，還有尿液微量白蛋白、空腹血脂、糖化血色素檢查設備及足部超音波，提供不亞於眼科診所服的服務。

(中時 )