親民黨主席宋楚瑜今（13日）將召開記者會宣布參選總統，黨內證實其副手是廣告教母余湘，余湘究竟是何許人呢？本報系旗下《愛女生》雜誌去年專訪聯廣傳播集團董事長余湘，她是如何從總機小妹變身傳媒大亨？以下摘錄專訪內容。

走過生命轉彎處的余湘（余姊），有著人生中許多不可思議的故事，人生的第一份工作從李奧貝納的總機小妹開始，到後來成為和信傳播總經理，再成為WPP集團CEO兼董事長與聯廣傳播集團的董事長，也是台灣唯一將廣告公司推上上市的廣告教母。

一個總機小妹，如何成上市廣告集團的董事長？余湘總是說著自己的故事，「我只是一位很普通來自台東鄉下的孩子，沒有強而有力的後台，也沒有比別人聰明，靠的只是比別人多花雙倍的時間去學習和用心做好每一件事。」

小時候家裡經濟環境並不好，余湘出社會時就告訴自己，將來有機會一定要賺錢，夢想著有一天要蓋一棟大房子給父母，孝順成為了她不斷努力工作的動力與目標，人生第一份工作因緣際會之下，讓她踏入廣告公司，從總機小妹開始做起。

余湘靠這「聽聲辨人」的本領，認真記住每一位電話裡的客人，接起電話時對方只需要「喂」一聲，便能叫出對方姓名，她的認真態度讓她有機會升格為媒體部門專員。

完全沒有媒體工作經驗的余湘，為了讓自己能快速進入狀況，中午用餐時間，其他同事總是放空休息，但她卻是躲在咖啡廳角落默默裡研讀廣告媒體相關書籍，不斷充實自己，對公司交辦的每件事情用心去完成它，所以余湘常說她只做過一份工作，爾後的工作都是自動找上門，從未遞過一封履歷。

2008年，余湘曾因為突如其來的腦血管瘤破裂，歷經腦部重大手術，在鬼門關下奇蹟的撿回生命。很多人在生死關頭走過後通常都會大徹大悟，放下手邊繁忙的一切事務，但她卻仍擔任聯廣傳播集團董事長。

(中時電子報)