國民黨2020大選不分區立委名單出爐，引起輿論軒然大波，對此，資深媒體人黃暐瀚今日表示，這份名單令人相當不滿意，「一個字形容的話叫爛，三個字形容，是爛透了！」

黃暐瀚在廣播節目上指出，這份名單一看他就覺得不妙，這份名單真的不漂亮，把謝龍介排第12名，意思是說如果要挺韓的謝龍介能進立院，至少要投到12名，會有綁架韓粉的感覺，大家不喜歡這種感覺；更有韓粉call in到節目中，表示他們會投韓國瑜，但這張政黨票真的是投不下去。

黃暐瀚分析，2016年大選國民黨獲得11席不分區，第一名是前立法院長王金平、第二名是掌管教育的柯志恩，一切都是有規劃、有系統的安排；但這些安排在這次的名單中卻都看不到，反而是現任市議員謝龍介被列入名單，這樣他就必須到台南證明自己，把支持度轉移到台南的區域立委，證明他給予選民的承諾。

而這次名單中竟然完全沒有新住民代表，這讓黃暐瀚相當傻眼，韓國瑜目前的政策就是在外配懷孕納健保鋒頭上，連民進黨都準備要學國民黨，在名單中放入新住民來搶新住民票，現在國民黨卻反其道而行，砍掉新住民的席次。

黃暐瀚直言，這張名單相當不ok，很多地方都很奇怪，這樣排的話吳敦義不用排到第八，乾脆一點排第一就好了；這樣看起來，這次國民黨恐怕會選得不太好。

(中時電子報)