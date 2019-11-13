日前1位家住北屯區近80歲的張姓老翁與家人一同搭遊覽車至太平知名廟宇進香參拜，結果下車迷了方向，沒在集合的時間內上車，所幸家屬於車輛出發後不久即發現，趕緊向新平派出所報案，員警依照家屬提供的衣著及相關特徵沿路搜尋，在離廟宇約3公里外的地方發現1名男子瑟縮坐在騎樓下，經查詢身分後確認為張姓老翁，員警立即通知著急的家屬前來領回，家屬感謝神明保佑，更感謝警方熱心協助。

太平警分局新平派出所警員單明昊、蘇峻日前傍晚6點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱「父親與家人一同搭遊覽車到廟宇進香參拜結果迷失了，請警方協助。」員警立即到場瞭向家屬確認張姓老翁的長相及衣著特徵，心想老翁年邁應該走不遠，即以該廟宇為中心沿宜昌路採同心圓方式在巷弄內挨家挨戶梭巡，終於在離廟宇3公里外的路旁騎樓下發現衣著單薄的張姓老翁。

經上前關懷詢問及透過警用人臉辨識系統，確認老翁身分無誤，隨即聯繫在家中著急等待的家屬，終於順利助其返家。

老翁的兒女表示，一整天跟團進香參拜未注意造成這插曲，加上父親年邁人生地不熟的，還好沒釀成憾事，非常感謝警方熱心協助，虔誠的他們也頻呼謝謝神明保佑。

(中時 )