親民黨主席宋楚瑜今上午將正式宣布投入總統大選，這也是宋第5度參加正副總統選戰，至於親民黨不分區名單，據消息人士指出，今天將不宣布不分區名單，但確定排第1名的就是現任立委李鴻鈞，另外，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲也都將派指標性人物進親民黨不分區名單，但完整名單尚有爭議，仍在協調中，但公布時間將不會拖太久。而郭、柯相助，也代表「郭柯宋聯盟」正式成形。

(中時電子報)