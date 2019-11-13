一名英國父親聲稱他養的緬甸蟒已經成了世界最巨大的蟒蛇，而他則親眼看著牠從8英尺的小蛇一路成長茁壯，到現在已經超過18英尺，蛇身的粗度甚至超過一名成年男性的大腿。

據《每日郵報》報導，現年31歲的霍布斯(Marcus Hobbs)八年前在寵物店買了當時只有8英吋的緬甸蟒—Hexxie。霍布斯表示他向當地農夫購買了大量的兔子、死鹿、小牛及羊和豬來提供給Hexxie。他驕傲的表示，目前Hexxie已經超過了18英尺，且仍在成長。除了食量驚人外，Hexxie連排泄量也令人震驚。牠的一個月排泄量足以裝滿一個大垃圾袋。

據專家表示，目前有紀錄的緬甸蟒最長是18英尺8英吋。不過霍布斯表示他家的Hexxie已經超過這個紀錄。他說，當他最後一次替牠測量時，牠的長度已經超過現有紀錄，至於確切的長度，霍布斯直言到牠停止成長之前，他都不願意麻醉Hexxie來測量之。

雖然霍普斯已經養了Hexxie八年，但他仍然不會在有孩子的地方將牠放出來，他表示，只有當孩子在床上或是另一個房間時他才會將牠放出。「我不認為她(Hexxie)會對他們造成危險，不過你必須運用你的常識，而且我是一名負責任的飼養者。」

至於英國現今動物法規定，不需要許可證即可養無毒的蛇一事，霍布斯則嘲諷的表示「一張許可執照需要花費很多錢，對於沒有常識且愚蠢的人不會有任何的影響。」

(中時電子報)