崔慈悌攝

日前宣布退選2020正副總統的呂秀蓮與彭百顯今天將已收到的連署書交由法院公證人封存，確保個資不外流，呂秀蓮表示，封存數量達14萬多份已超過法定門檻半數，由於至少有19萬份遭人取走，呂秀蓮今天也正式提告，將交由司法調查。

原擬登記參選第15屆正副總統的呂秀蓮與彭百顯，11月2日整理連署書時因至少有19萬份連署書被人收取，未於截止時間內繳回，日前宣布退選，並於今天對連署書進行封存。

為維護連署人的個資權益，呂秀蓮與彭百顯今天公開將已彙整列冊裝箱的連署書在法院所屬民間公證人張滋偉與中華人權協會理事長林天財律師的見證之下，當眾封存。

呂秀蓮表示，當初退出原因為收到連署信未達法定數目，主因為截止前有兩批連署書未送到辦公室，遭人以其他名義取走，若連同這部分，總計連署數目應可達到門檻。

為了解這部分事相，呂秀蓮表示，她今天會正式向台北地方法院提告申請調查證據，她也指責今天會發生這種違反民主的事情，是因為法令規定出這麼嚴苛連署程序。

她說，竊取連署書行為涉及個人資料保護法、刑法侵占罪、詐欺罪等，提起法律程序的目的，是要借助公權力了解真相，至於嫌疑人有掌握特定對象，將由司法進行調查。

(工商 )