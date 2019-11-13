國民黨不分區名單昨曝光，引發諸多議論，有藍委也憂心，若不分區名單不夠亮眼，恐怕影響區域立委與總統參選人韓國瑜選情。國民黨台中立委參選人林佳新指出，這個名單會讓他在台中艱困選區變得更難選，「慘慘慘」。他也呼籲政黨票投國民黨，因為每天出生入死的謝龍介危險了。

國民黨不分區立委初步名單昨天曝光，其中包括葉毓蘭、現任不分區立委曾銘宗、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介等人都在內。其中備受關注的國民黨主席吳敦義，則排在不分區第8名。

這分名單讓許多藍委和藍營基層很有意見，認為缺乏專業、年輕特質，不少人被列在安全名單中根本是「比酬庸還酬庸」，有藍委憂心，如果不分區名單不夠亮眼，恐怕影響區域立委與總統參選人韓國瑜的選情。

林佳新稍早在臉書發表「我不得不說實話」一文。他指出，林文瑞入選，長期幫助農民，現在更能加強對農民的服務，毋庸置疑。謝龍介各地輔選，為黨辯護更是實至名歸。但他坦言，綜合起來如果真是這個名單，的確讓他在台中艱困選區變得更難選，真的是前狼後虎，腹背受敵，「慘慘慘」。林佳新拜託大家政黨票投國民黨，「因為每天出生入死ㄟ龍介危險了」！

國民黨立委不分區安全名單排序依次為下：葉毓蘭、現任不分區立委曾銘宗、前立委李貴敏、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、學者李玉嬋、吳敦義、屏東縣黨部主委廖婉汝、前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光太太車宜靜、台南市黨部主委謝龍介。

(中時電子報)