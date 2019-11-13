美國之音今天報導，華為美國安全長安迪·珀迪（Andy Purdy），12日在華府接受美國媒體採訪時稱，美國不應該把華為當作唯一有潛在安全威脅的通訊設備供應商，因為「中國有能力在所有人的產品上安裝後門」。他還說，鑒於歐洲的兩大通訊巨頭諾基亞和愛立信與大陸政府的密切關係，美國也應該審查這兩家公司。

珀迪自2012年起擔任華為美國公司安全長（CSO），他在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的專訪時承認，大陸政府有能力在華為和其他公司的產品上安裝「後門」。

他說：「但是，事實是我們的競爭者也會有同樣的風險。中國和其他4個國家有能力在所有人的產品上安裝一些隱藏的功能和『後門』。讓我們不要受中國或是華為的影響，為了安全起見，我們應該審查所有人的產品。」

珀迪曾任美國國土安全部（DHS）國家網路安全局（NCSD）負責人。

美國官員之前一直在指責華為產品有「後門」，而且與大陸政府的關係沒有辦法切割，這是相當令人擔憂的。但是華為一直在辯解，稱沒有在產品中安裝「後門」，美國的指控缺乏事實證據。

11月19日，美國聯邦傳播委員會（FCC）將投票決定是否禁止美國農村營運商使用85億美元的政府資金購買華為和中興通訊的設備或服務。此外，FCC還計畫建議這些營運商從其網路中移除或替換華為和中興通訊的設備。

珀迪受訪時說，鑒於諾基亞和愛立信與大陸政府的密切關係，這兩家公司也有可能被大陸「滲透」。為了「公平」起見， 美國也應該審查這兩家公司。

他說：「諾基亞和愛立信在大陸非常活躍。諾基亞與上海貝爾有一個合資企業，這是中國政府擁有的。鑒於與大陸的密切關係，從理論上來說，中國也可以在它們的產品中植入隱藏功能。 從這個意義上來說，它們沒有什麼不同。我們也應該採取措施針對諾基亞和愛立信。」

美國之音報導，諾基亞和愛立信一直在爭取成為大陸電信設備的領域的主要供應商。 最新的報導說， 諾基亞和愛立信剛剛獲得了大陸5G網路的訂單。截至今年7月，愛立信在大陸的研發工程師超5500人。

據大陸媒體報導，珀迪提到的上海諾基亞貝爾股份有限公司正積極參與「中國製造2025」、「互聯網＋」國家戰略的實施，促進物聯網、大資料、人工智慧與實體經濟的深度融合。

(中時 )