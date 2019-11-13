民黨主席宋楚瑜13日將宣布第5度參選總統，台北市長柯文哲表示，宋楚瑜有親自跟他講，與其讓2個候選人這樣，不如宋出來可以導正很多事，所以他有送花籃跟字條給宋，上面寫著「勇往直前」，祝福，就努力去做。

柯文哲表示，今天早上還在討論要寫什麼，既然要選就寫「勇往直前」，他想不出更好的，有叫媒體組寫在給宋的字條上。媒體詢問是否影響民眾黨不分區政黨票？柯說，多多少少都會啦，不過不要緊，參政是每個人權利，我們還是祝福。

柯文哲說，有跟宋親自聊過，既然要做，就努力去做，就這樣。媒體追問「有當場表達支不支持宋？」柯說，他沒這樣講啦，不要這樣講，我們就都會祝福，ok？至於是否會投宋，柯說，奇怪耶，選舉剩58天，怎麼問人家這個，投票是祕密投票，ok？

媒體追問，柯說藍綠都草包，那第三個是？柯表示，他沒想到這什麼，宋表達說目前選舉都太沒討論政策，沒討論該討論的東西，一下豪宅案，現在總統大選已進入垃圾時間、互相丟泥巴，也不是好方法，所以宋願意用一個不是很有私心的人的角度、比較以台灣全體利益角度，利用總統大選的機會講一些話，來把2個候選人稍微拉到正道上，他聽一聽也是有道理。

對於上周曾說宋「老人家總會冷靜下來」，現在如何形容？柯說，宋是認為，與其讓2個候選人這樣，不如宋出來有話語權，可以說明很多事、導正很多事，至少把國民的注意力拉回應該注意的地方。

據傳鴻海創辦人將幕僚劉宥彤、蔡沁瑜放在親民黨的不分區，想押雙寶，柯說，這一樣嘛，每個人都會去做對自己最有利的事，合起來就是國家利益，「我是亞當史密斯信徒」。

至於宋出來選，郭又放幕僚在親民黨不分區，是否壓縮民眾黨政黨票？柯說，人活在這世上本就不可能100分，在現有條件下做最大努力，活在這世上不可能每件事對你最有利，剩下58天，就盡量做。

(中時 )