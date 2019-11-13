國民黨不分區立委提名審核委員會，在12日下午召開會議，而名單初步底定，在安全名單內，排第一名打頭陣的是前警大教授葉毓蘭，然最大亮點莫過自列第8的黨主席吳敦義，引發外界熱烈議論，甚至網友還悲觀說出這著決定，「政黨票至少掉2成」，而今資深媒體人兼名嘴羅友志也對名單發表看法，直呼國民黨不分區不是名單，「是命案」。

羅友志臉書發文。(翻攝自羅友志有事找友志臉書)

國民黨不分區名單昨出爐，然今早黨內還會討論，可能還有變數，然經過半天，已足夠引發輿論效應，且大部分都是對這名單感到擔憂，今名嘴羅友志也在臉書po文，分享對國民黨不分區名單的看法，直球發言若中常會沒辦法擋下來，「這次立委選舉肯定哀鴻遍野」。

他進一步解釋，覺得這個名單之所以需要退回，一來是因為「外交、新住民、教育、兩岸加起來300萬票，一席都沒有！」，二來是最引發熱議的黨主席吳敦義的自列第8，羅友志直言：「前7後6，我想到的畫面是『千秋萬世、一統江湖』」，忍不住重砲痛批這根本是「噁心到極點不負責任名單！」。

(中時電子報)