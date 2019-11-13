綠營民代要求將高雄巿長韓國瑜移送性平，高雄巿副巿長葉匡時13日回應，會依法來處理，但他的理解可能是無從收起。高巿府法制局長吳秋麗說明，性別平等法裡所謂的性騷擾指的是學校或職場2個地點，由於巿長的談話不在工作職場，也不是教育職場，所以沒有性騷擾防治法的適用。

葉匡時在議會休息時間受訪回應，《金瓶梅》是中國4大名著，武大郎跟潘金蓮在小說裡是夫婦，2人在同一張床上蓋棉被沒什麼問題。另外武大郎比較矮，所以頭齊、腳不齊，如此單純的比喻，不曉得為什麼，民進黨的議員們或是民代們要大作文章？

「他們是因為市長不在高雄覺得有失落感嗎？希望不斷的能夠從黑韓之中找到他自己的存在感嗎？」葉匡時說。

針對綠營要求移送性平，葉匡時表示，性別平等法裡所謂的性騷擾指的2個地點是學校或職場，巿長講的話成不成立先不談，他也不是性平委員，但從場合來看，性平移送過來，不曉得要怎麼處理？他的理解可能是無從收起，不過還是會依法來處理。

法制局長吳秋麗則表示，韓市長的談話不是在工作職場上，也不是教育職場上，因不符合性騷擾的要件，所以沒有性騷擾防治法的適用。

立委劉世芳、民進黨高雄市議員康裕成、高閔琳、鄭孟洳與時代力量巿議員黃捷13日針對韓國瑜日前受訪，以武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被形容「蔡賴配」要求移送高雄巿性平會。

(中時 )