天氣變涼，喝一杯熱飲最好，日本研究發現比薑湯還厲害的可可亞，竟有驚人功效，每天喝一杯，不但暖身，還可有效提升免疫力、抗癌、改善便秘、預防失智及動脈硬化等多種好處，被稱為最適合天天適量飲用的健康飲品。

根據衛福部食藥署營養成分資料庫顯示，純可可中含有鈉、鉀、鐵、鋅、銅、鎂等礦物質，以及維生素B、鈣等營養成分，還有可可亞中特有的多酚抗氧化劑。《早安健康》報導，日本臨床營養學會理事長板倉弘重指出，可可多酚不僅抗氧化，具有抑制細胞DNA變異的效果，臨床實驗也證實，適量攝取可降低高血壓與心血管疾病的風險。

此外，可可亞中的黃酮能刺激與視覺、運動和言語記憶相關的區域，幫助提升認知能力，因此可預防失智。長期攝取可可亞還可以促進血液循環，因為可可中的多酚能強化血管機能、預防動脈硬化，對心臟與循環系統都有助益。

森永製菓可可營養研究所實驗證實，由於可可亞中含有非水溶性的膳食纖維，因此適量飲用能促進腸胃蠕動，幫助排便。不過板倉弘重也提醒，再健康的食品都不宜食用過量，而且加了牛奶的熱可可，也會導致熱量會大幅增加，建議選擇純度70％以上的可可亞，一天攝取50g即可。

(中時電子報)