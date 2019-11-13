日前港警開槍射傷民眾，蔡英文總統指責，港府不該對手無寸鐵的人民開槍，大陸國台辦發言人馬曉光今在國台辦記者會上表示，民進黨當局從一開始就在拿香港局勢進行政治操弄，民進黨不要繼續為了政治私利而顛倒黑白、混淆視聽，立即縮回伸向香港的黑手。

馬曉光稱，實際上，民進黨當局從一開始就在拿香港局勢進行政治操弄，我勸他們好好讀一讀香港特區政府和警方的完整說明，睜大眼睛好好看一看暴徒當街淋燒普通市民的畫面，不要繼續為了政治私利而顛倒黑白、混淆視聽。他們應該做的是，立即縮回伸向香港的黑手。

至於外交部長吳釗燮表明，如果大陸經濟增長放緩成為嚴重問題，台灣需要為未來最壞的情況做準備，也就是軍事衝突，馬曉光則回應，，吳釗燮的說辭完全是無稽之談，近乎胡說八道。在當前複雜的世界經濟形勢下，大陸經濟發展風景依然獨好，這不是吳釗燮之流能夠唱衰的。

馬曉光強調，反觀民進黨當局，對自己的經濟困境粉飾遮掩，根本無視台灣民眾的實際感受和台灣經濟民生下滑的實際狀況。大陸堅定奉行和平統一的方針政策。民進黨當局不斷推進「台獨」活動，煽動兩岸敵意，製造兩岸對抗，這才是台海和平穩定的最大威脅。

馬曉光提醒，近來，民進黨為了撈取選舉利益，不斷編織各種謊言恐嚇、威脅、誤導台灣民眾，兩岸同胞都要保持高度警惕，不要被其輕易誤導。

(中時 )