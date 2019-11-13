高雄科技大學教授徐晉元的妻子陳姓女子因不孕，14年前到婦產科植入多個胚胎，不料卻導致輸卵管破裂休克死亡，徐男將妻子屍體冰存多年並對醫師提告；最高法院維持更一審判決，認定檢方舉證不足，無法證明林姓醫師涉犯業務過失致死罪，判決無罪確定。

檢方起訴指控，陳女因多年不孕，經林姓婦產科醫師建議同意接受試管嬰兒療程，並在2005年10月12日，由林男植入4個胚胎後住院觀察，2周後他確認陳女懷孕後，未再以直腸子宮間凹穿刺術或理學檢查等方法，確認有無子宮外孕就讓她出院。

同年11月5日陳女發現陰道出血前往該醫院急診，但另名楊姓醫師（無罪確定）只對陳的子宮進行超音波檢查，發現子宮內有妊娠囊，胚胎下方有出血現象，即囑以注射黃體素、口服動情激素，未再就兩側輸卵管進行超音波或其他檢查，但陳的狀況未好轉。

11月9日林姓醫師查房時，囑以超音波檢查，在準備進行檢查之際，陳女突有抽筋、牙關緊閉、大小便失禁的情形，轉送高醫醫院急救後，陳女因左側輸卵管異位妊娠破裂，伴隨少量硬腦膜下出血引起之癲癇，致休克死亡，檢方偵結後將醫師起訴。

高雄地院判決林男無罪，但高雄高分院認為，林男出國期間知悉陳女再度因陰道出血住院，未提醒代理的非人工生殖專科之醫師注意她的狀況而予必要之陰道超音波檢查，致陳女最後因休克死亡，改判刑10月，但更一審又改判他無罪，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )