台中市南屯區楓樹東街一處民宅，12日傍晚驚傳虐狗事件，一民宅內屋主拿著水管，抽打一隻被繫著的狗兒，短短20秒內打了18下，還用腳踹狗，淒厲狗哀號聲傳遍社區，全程被高處民眾用拍下，獲報員警前往按鈴後都無人回應，動保處13日上午已派員前往了解。

台灣動物緊急救援小組表示，清晨接獲網友轉寄影片投訴，台中南屯區楓樹東街一處民宅，有飼主在短短20秒內拿水管狂K狗18下，還用腳踹狗，並用手機拍下影片，呼籲台中市動保處積極介入處理，依動保法嚴懲虐犬飼主，如飼主無意願好好養狗，應另循適合飼主。

中市警局第四分局南屯所表示，警方昨晚間7時及凌晨都接獲民眾報案，派員前往該飼主住處，按門鈴都無人回應，警方依法無權強制進入民宅調查，上午已配合動保處前往調查。

台中市動保處表示，今天上午已派員前往瞭解案發經過，若發現有虐狗事件，且狗身上有受傷，將依動保法開罰發1.5萬到7.5萬元，動保處也將代為仲介找新的飼主。

(中時 )