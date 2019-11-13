台南市美術館一館的內部空間適合舉辦小型婚禮等活動。（洪榮志攝）

第一名模林志玲今年6月宣布閃婚日本天團「EXILE」放浪兄弟成員AKIRA，預定17日在台南市美術館一館舉辦婚禮。儘管目前還未正式與館方簽約，但據了解林志玲非常中意南美1館的氛圍，台南市長黃偉哲13日也證實，「船到橋頭自然直，東西、地點看過了，相信婚禮會如期如質地舉辦。」將以冷盤等餐點宴請賓客。

黃偉哲表示，基本上婚禮大概就是在那邊，也可能在那邊供應簡單的餐點。林志玲小姐對台南市的整體觀光、南美館的環境知名度，有提升的作用，於是開了第一次先例，也希望能祝福婚禮一切順利，並希望她的先生AKIRA也會喜歡南美館的整體布置、外在環境，以及營造出來的氛圍。

黃偉哲還強調，婚宴基本上應該比較偏冷食，或已經在別的地方做好了。像南美館二館從開館到現在都已經有餐廳在營運，也有供應一些餐點，但沒有、也不許用明火，如此並沒有因為這個對環境或對南美館二館的展覽造成衝擊，「美術館跟沒有使用明火的餐廳是可以並存的」。

黃偉哲還說，日後南美館可能也會有其他市民和其他朋友申請進行儀式或婚禮等，我們會考量如果展覽檔期沒有衝突，市府也沒有舉辦活動的話，就會考慮租借給其他的人，並不是因為某一個人有特權。

不過，因為林志玲小姐是名人，她在那邊舉辦婚禮的話，一定會吸引許多人好奇或想要一窺究竟，可能會對周邊交通造成衝擊，因此必要的交通維持、指標引導，市府還是會做的。

(中時 )