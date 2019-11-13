知情人士向本刊揭露，柯P創立民眾黨絕非是他所說「吃便當決定來的?，因為黃珊珊和林國成早在八月民眾黨組黨前四個月就已得知消息，只是身為台北市政府市政顧問的老宋始終被矇在鼓裡。

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民眾黨八月六日創黨，柯P宣稱，決定創黨是幾個人中午在市府吃便當，蔡壁如問要不要現在去登記，我說要登記就先去登記。?不過，知情人士指出，年中盛傳柯Ｐ要投入本屆總統大選時，就曾傳出要找黃珊珊接副市長，以及由林國成的女兒林珍羽擔任黨發言人，尤其七月份時，時任柯粉俱樂部的發言人林珍羽就曾上政論節目談郭柯合作，種種跡象都顯示柯為民眾黨佈局已久。

其實，老宋原本希望與柯Ｐ以無黨聯盟形式共推立委候選人，也不排除交棒，並將角逐總統的「門票給他」，但柯Ｐ卻突然自創民眾黨，導致兩人關係生變，轉為黨與黨的競爭關係。

針對黃珊珊與林國成早知民眾黨創黨一事，黃珊珊前助理、現任民眾黨發言人陳宥丞大笑回應，「有人在害我們！」他指出，這分明是有人刻意塑造兩人早就要叛逃、協助別人創黨的形象，對兩人不公平；談到橘白合作，他說，民眾黨持開放態度面與各政黨合作，至於柯是否挺宋參選，他則說待宋參選明朗化，柯才會有所表態。

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(中時電子報)