來自倫敦、被譽為是「英式搖滾」曲風的開創樂團麂皮樂團（Suede），主唱布雷特安德森（Brett Anderson）有著獨特的妖嬈歌聲，其外型俊美、唱姿婀娜，一度被媒體稱為「妖男」，甚至被認為是傳奇音樂人大衛鮑伊（David Bowie）的接班人。麂皮樂團曾經多次來台演唱，至今仍為粉絲心中無可超越的英倫搖滾樂團，樂團紀錄片《麂皮：永不滿足》（Suede：The Insatiable Ones）將再次引領樂迷回顧和熱烈討論。

麂皮樂團主唱布雷特安德森於他幼時的家。（翻面映畫提供）

麂皮樂團成軍於1989年，1993年發行同名專輯，即贏得英國水星音樂大獎，開啟了英式搖滾運動的發展。樂團創作的歌詞內容和專輯封面設計，經常反映當下倫敦街頭無所事事青年的生活，或是藥物濫用、肉體情慾、體制壓迫等社會議題，因此成為倫敦次文化的發聲樂團。其中一首代表歌曲〈We Are The Pigs〉（我們是豬），描述多數人在面對社會體制的無情壓迫，卻選擇噤聲不語、冷眼旁觀。

紀錄片也詳實紀錄麂皮樂團闖蕩樂壇30多年來的完整過程，細數樂團生涯的各種高低起伏與團員更迭，包含主唱布雷特安德森與吉他手柏納巴特勒（Bernard Butler）曾出現嚴重意見分歧，最後導致柏納負氣離團；理查德奧克斯（Richard Oakes）原是麂皮的歌迷粉絲，竟夢想成真透過徵選成為取代柏納的新任吉他手；以及歷經歲月後，歷代團員皆能以平靜的心情，在《麂皮：永不滿足》這部紀錄片中取得和解、共話從前，一同拼湊90年代的美好回憶。

《麂皮：永不滿足》將於11月22日在台上映，還有限量樂團T恤套票組，詳情請洽網站。

(中時 )