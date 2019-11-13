每個人身上或多或少都會有幾顆痣，甚至有時還會成為重要的特徵，然而，黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而成的癌症，病灶可以長在皮膚任何一處，較常長在腳掌、腳趾或是指甲下方，導致誤以為是一般的痣或是胎記未留意而延誤治療時間。

黑色素瘤為皮膚癌死亡人數之冠，除了因為黑色素細胞本身的基因突變機率高、惡性程度高且轉移能力強，導致治療困難，也因台灣患者對疾病意識不足太晚就診，當黑色素瘤進入晚期階段，治療選項非常有限。

如果身上有痣，台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華指出，可以觀察其是否出現不對稱、邊緣不光滑、顏色不均、直徑大於0.5公分、外觀變大或變化，判斷是否需盡速就醫。

黑色素瘤為皮膚癌死亡人數之冠，除了因為黑色素細胞本身的基因突變機率高、惡性程度高且轉移能力強，導致治療困難。（示意圖／shutterstock）

但因對於疾病意識較為低落，特別是年長者，因此有將近4成患者初診時，即是第三期與第四期，即便接受手術治療，晚期的復發率仍高達6成以上，平均2名患者就有1位可能會復發。

然而，過去治療黑色素瘤，有BRAF基因的患者大約有16%，他們可選擇標靶藥物放手一搏，然而剩下的84%無BRAF基因的患者，只能選擇以介白素、干擾素為主的治療，但效果不佳且副作用強烈。

隨著醫學的進步，面對最難纏的皮膚癌症，2018年諾貝爾生醫獎癌症免疫治療之一的免疫檢查點抑制劑抗PD-1單株抗體，為晚期患者燃起一線生機，其治療效果較佳，能降低三到四成復發或死亡的機率，是黑色素瘤術後輔助治療與無法手術的患者相當重要的治療方式。

林口長庚醫院腫瘤科主任張文震強調，「避免復發、延長存活期」是黑色素瘤最重要的治療目標，因此愈早開始使用對病人愈好，接受抗PD-1單株抗體治療，因藥物副作用導致治療中斷的比例小於一成，優於傳統治療，能讓病患接受術後治療不影響生活品質，及早治療千萬別輕易放棄。

(中時電子報)