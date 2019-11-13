對親民黨主席宋楚瑜宣布參選2020總統，前副總統呂秀蓮今天高喊，「宋先先！台灣人民欠你什麼，每次都要出來選」，對法令規定，她只有祝福，但也批評各政黨候選人應該反省，「利用台灣民主，獲得多少私人利益」。

呂秀蓮憤憤不平的表示，宋楚瑜因為法律規定有政黨推荐，他可以出來選，對此她只有祝福，宋可以有5次出來選舉，但她與彭百顯就因為被截取連署書而無法出馬，「台灣民主還有正義嗎？」

她也要那些高喊民主的總統候選人，應該抽空到民主先烈面前去好好反省，他們利用台灣民主，獲得多少私人利益。

(工商 )