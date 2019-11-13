針對各國中小頂樓等教室受太陽照射擬加裝冷氣以改善小朋友受教環境，市議員陳淑華、邱素貞、謝明源13日在議會教育文化委員會質詢時說，市府每年約1億元編列預算的速度，以全市各國中小安裝冷氣機、學校電力系統改善總額約15億元，全台中市要15年才能全部安裝完成，很多小朋友根本無法利用。

教育局長楊振昇表示，市長盧秀燕上任後相當關心學生學習環境，因此市府積極爭取相關預算編列，並依據學校教室環境是否為西曬、頂樓、受惠學生數及距離馬路遠近等因素評估裝設，希望議員支持預算，提供學生更完善的學習環境。

陳淑華指責，台中市政府根本不重視沒有選票的兒童受教權，明年度109年台中市僅僅只編列裝設冷氣、學校電力改善費用1億元，而台中市各學校國中小提報需安裝冷氣及電力改善總共需要15億元，難道是要每年編1億元，分15年編列嗎？！

陳淑華指出，前市長林佳龍曾提出4年25億推動台中市高中、國中小全面裝設冷氣空調，現在盧市府難道要分15年安裝，讓小朋友們要從現在起分別到15年後才能享受到改善後的教學環境；惡劣的氣候變遷不會等15年才改變。

邱素貞說， 天氣炎熱，學校沒有安裝冷氣．影響學習環境，相關改善機費龐大約需15億元，但以一年編列預算1億元規模來看，等到15年後，學生早已經畢業了，根本緩不濟急。

教育局表示，市府為協助各校改善夏季教室炎熱問題，已於去年籌措5,000萬元經費協助學校裝設冷氣，合計有71所學校，共566間教室裝設，並於今年追加經費5,000萬元，另已規劃明年編列預算1億元，後續將逐年編列預算協助教室冷氣裝設及電力改善。

教育局強調，預估全市各國中小進行電力改善所需經費約5億5,000萬元，冷氣裝設約9億5,000萬元，並以總經費及分年經費、學生人數、環境噪音因素等項目評估，依學校需求程度排定補助優先順序。

(中時 )